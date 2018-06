ROMA – “Sfortunatamente dobbiamo annullare il concerto. Non per la pioggia in sé, ma perché è molto pericoloso per i fulmini. Credo che tutto abbia un senso e la natura e il destino hanno voluto così”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] È stata Bjork a salire sul palco, allestito alle Terme di Caracalla, a Roma, per annunciare ai fan che la sua esibizione – peraltro l’unica data in programma in Italia del suo Utopia tour – sarebbe stata cancellata.

Il concerto dell’artista islandese dovrebbe essere recuperato prossimamente, fanno sapere gli organizzatori del Just Music Festival, oltre che la stessa cantante. “Ero molto emozionata di esibirmi qui e stiamo cercando il modo di riprogrammare la data” ha detto Bjork.

Quello di Bjork era solo uno dei 30 concerti che si terranno nel sito archeologico delle Terme di Caracalla per un calendario che alterna l’Opera, il balletto e concerti come quelli di Paolo Conte, Ennio Morricone, James Taylor con Bonnie Rait e una All Star Band, e Joan Baez per il suo ultimo tour prima dell’addio alle scene.