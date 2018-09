ROMA – “Troppo noioso”. Per questo, secondo il giornale francese “Voici”, il dj più famoso del mondo, Bob Sinclar, sarebbe stato abbandonato dalla moglie dopo 20 anni di matrimonio.

“Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa”, ha detto l’ex mannequin Ingrid Aleman, aggiungendo: “Ho troppa voglia di divertirmi”.

D’altronde era stato lo stesso Bob Sinclar tempo fa a confessare di non amare il caos: “Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso”.

E ora Bob Sinclar è distrutto da questa separazione. Scrive il giornale francese: “I ben informati lo descrivono devastato, annientato. La cicatrizzazione delle sue ferite affettive si annuncia lunga e dolorosa”.