LOS ANGELES – Britney Spears prova a tranquillizzare i fan dopo l’uscita dalla clinica psichiatrica in uno stato a dir poco preoccupante. Ma ottiene l’effetto opposto.

La cantante ex stellina Disney ha postato su Instagram un breve filmato in cui compare con il trucco molto marcato su un viso evidentemente stanco. “Ciao ragazzi, solo per assicurare a tutti voi che va tutto bene. La mia famiglia ha avuto un periodo molto stressante, ma non vi preoccupate, tornerò molto presto”.

Come didascalia al post, per chiarire ancora di più l’intento, Britney Spears ha scritto: “Volevo dire ciao, perché le cose che sono state dette sono andate fuori controllo!!! Wow!! (…) Sto solo cercando di avere del tempo per me stessa, ma tutto quel che sta accadendo sta rendendo le cose più difficili per me. Non credete a tutto quello che leggete e sentite. (…) Forse non lo sapete, ma sono forte e resisto per quello che voglio! Il vostro affetto e la vostra dedizione sono straordinari, ma quel che mi serve adesso è un po’ di privacy per affrontare tutte le difficoltà che la vita mi sta presentando. Se riuscirete a farlo, ve ne sarò per sempre grata”.

I fan, però, non hanno creduto a quelle parole, e molti utenti su Instagram hanno commentato dicendo che la loro cantante è stata costretta a registrare quel video. (Fonti: Instagram, YouTube)