Steve Bronski, il fondatore e tastierista del gruppo synth pop britannico Broski Beat, è morto a 61 anni. All’anagrafe Steven Forrest, ha fatto parte del gruppo tra il 1983 e il 1985 sfornando successi come Smalltown Boy e Why. Forrest, era stato poi sostituito prima da John Foster e poi da Jonathan Hellyer.

La band, all’epoca era composta da lui, Jimmy Somerville e Larry Steinbachek, quest’ultimo morto di cancro nel 2016. Le cause della morte di Steve Broski non sono invece state rese note.

Broski Beat, Steve Broski muore a 61 anni: il ricordo di Jimmy Somerville

Jimmy Somerville, cantante e leader della band, ha ricordato il collega con un post su Twitter. I due hanno scritto insieme brani che sono resistiti all’usura del tempo. Queste le parole scelte da Jimmy Sommerville: “È triste apprendere che Steve Bronski è morto. Era un uomo di talento e molto melodico. Lavorare con lui sulle canzoni e sulla canzone che ha cambiato le nostre vite e ne ha toccate tante altre, è stato un momento divertente ed entusiasmante. Grazie per la melodia Steve. Jimmy”.

Chi sono i Brosnki Beat

I Bronski Beat sono noti per aver parlato tra i primi all’epoca della loro omosessualità. Smalltown Boy pubblicato nel 1984,fu un singolo di straordinario successo. Il brano racconta la storia di un giovane omosessuale, che un giorno decide di lasciare la famiglia e il paese in cui vive per via dei pregiudizi.

Il testo, tradotto da Fanpage, spiega: “Tua madre non capirà mai perché te ne sei dovuto andare. Ma le risposte che cerchi, non le troverai mai a casa. L’amore di cui hai bisogno, non lo troverai mai a casa. […] Spinto e preso a calci, sempre un ragazzo solo. Eri quello di cui sparlavano in paese e per quanto abbiano cercato di ferirti per farti piangere, non hai mai pianto per loro, solo per la tua anima”.