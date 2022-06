Bruce Springsteen a Ferrara nel 2023, hotel 3 Stelle a 1500 euro. C’è chi si porta avanti di quasi un anno con la speculazione. Occasione imperdibile: il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara programmato il 18 maggio 2023.

Bruce Springsteen a Ferrara nel 2023, hotel 3 Stelle a 1500 euro

Il tour del Boss accende la spia dei soldi facili: altrimenti perché un hotel a tre stelle avrebbe fissato a 226 euro il prezzo di una camera il 19 maggio e a 1457 euro la stessa camera ma la notte precedente, quella del 18, quella del concerto?

Ferrara è una delle tre tappe del tour di Springsteen a 7 anni dall’ultima apparizione in Italia, oltre a Roma (Circo Massimo il 21 maggio) e Monza (Autodromo il 25 luglio).

Il rialzo esorbitante e mirato dei prezzi delle camere d’albergo (ma anche dei più raffinati bed&breakfast) sembra però riguardare solo Ferrara. Il Corriere della Sera ha dato un’occhiata a qualche portale di prenotazioni.

Un b&b tristellato chiede 1500 euro a notte

“Nel complesso una situazione che si riassume in una forbice, per i tre stelle, da 730 a 1.308 euro, da 900 a quasi 1.500 per i quattro stelle, almeno restando entro i due chilometri dal centro storico. Ma si può anche trovare l’eccezione di un particolare b&b in pieno centro (tristellato), struttura molto frequentata, che chiede fino a 1.501 euro”.

L’impennata dei prezzi (le strutture coinvolte sono almeno una ventina) potrebbe rivelarsi anche un autogol per l’economia della fiorente città emiliana. Per colpa di pochi, Ferrara rischia cioè di alienarsi la possibilità di una sosta più prolungata, favorendo una inevitabile calata mordi e fuggi dei fan del Boss che verosimilmente giungeranno a migliaia.

“Garantisco che si tratta di una minoranza — commenta Nicola Scolamacchia, presidente di Confesercenti Ferrara e anche di Assohotel —. Molte strutture non hanno ancora aperto le prenotazioni per quel periodo del 2023, quando lo faranno aumenterà la concorrenza e credo si livelleranno anche i prezzi.

Certo, la scelta di chi ora propone certe cifre è inopportuna, l’obiettivo dovrebbero essere pacchetti per sfruttare l’evento del concerto, previsto per giovedì sera, e tentare di trattenere in città, per il weekend, un buon numero di turisti. Vedremo”.