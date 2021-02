Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza. A riportare la notizia è il sito Tmz secondo cui l’episodio si è verificato lo scorso 14 novembre in New Jersey. Ma è stato reso noto solo ora.

Tmz, citando una fonte vicina alle forze dell’ordine, ha riferito che ‘The Boss‘ sarebbe stato fermato presso la Gateway National Recreation Area di Sandy Hook.

Bruce Springsteen arrestato per guida in stato d’ebbrezza

E qui sorpreso in stato d’ebbrezza, oltre alle formali accuse di consumo di alcol in zona chiusa e guida spericolata.

Nelle prossime settimane Springsteen dovrebbe comparire in tribunale. I funzionari del parco hanno confermato l’arresto ad una rete locale, precisando che il cantautore 71enne si è ben comportato, mostrando subito un atteggiamento “collaborativo”.

Ad ora non c’è nessun commento da parte dell’entourage della star. La notizia è stata diffusa a pochi giorni dal Super Bowl.

Dove Springsteen ha partecipato ad uno spot pubblicitario per Jeep in cui ha lanciato un appello a riunire l’America dopo un periodo di dure divisioni politiche e sociali.