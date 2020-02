ROMA – Bugo risponde a Morgan. Lo fa via radio, dopo che Morgan gli aveva chiesto dagli studi di Live-Non è la D’Urso di “chiedere scusa a Sergio Endrigo” dopo la lite in mondovisione al Festival di Sanremo.

Intervenendo ad Un giorno da pecora su RadioRaiUno Bugo ha chiarito: “La pace con Morgan? Semmai succederà avverrà in via privata. Vi posso dire che ora non ho intenzione di farla, la cosa è stata grande, non basta certo andare in tv e dire ‘Bugo voglio rivederti’. Io non sono un ragazzino… Io ho fatto solo due apparizioni per cantare la mia canzone, da Mara Venier, non è nel mio carattere. Se le cose vanno risolte, se mai le risolverò, lo farò in privato ma ora non ne ho nessuna intenzione”.

Quindi ha aggiunto: “Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire facciamo pace se chiedi scusa a Sergio Endrigo: non devo chiedere scusa ad Endrigo, che non è un patrimonio di Morgan ma dell’umanità. Chiedere una cosa così dopo dieci giorni la trovo una cosa imbarazzante”.

Ospite di Barbara D’Urso domenica scorsa Morgan aveva detto, rivolto a Bugo: “Sei primo in classifica, son contento per te. Ti ho visto felice oggi, è bello vederti felice, hai avuto quello che volevi. Adesso, se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme”. (Fonte: RadioRaiUno)