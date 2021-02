Bugo se la prende con i politici: “Sospenderei i loro Spotify e iTunes, non meritano la nostra musica”

Bugo se la prende con i politici e su Twitter denuncia la situazione di disagio in cui ormai da quasi un anno vivono cantanti e musicisti.

Bugo vorrebbe sospendere tutti gli account dei politici su Spotify, iTunes e tutte le piattaforme digitali per protesta.

Il suo sfogo è in generale a favore di tutto il comparto dello spettacolo, costretto a uno stop forzato dalle norme anti-Covid e dice: “Troppo comodo fregarsene dei lavoratori dello spettacolo”.

Bugo: “Fregarsene dei lavoratori dello spettacolo e andare in giro con le cuffie a sentir musica”

Bugo, vero nome Cristian Bugatti, quest’anno sarà di nuovo a Sanremo col brano “E invece sì”. Il suo sfogo completo:

“Troppo comodo fregarsene dei lavoratori dello spettacolo e poi andarsene in giro con le cuffie a sentire musica. In questi tempi di Covid io sospenderei tutti gli account dei politici su Spotify iTunes e tutte piattaforme digitali. Adesso non meritate la nostra musica”.

ll tweet del cantante ha ricevuto una pioggia di consensi da parte dei followers.

Bugo torna a Sanremo un anno dopo

Bugo torna a Sanremo un anno dopo l’abbandono del palco di Morgan e l’esclusione. Questa volta è da solo.

Alla 71°edizione del Festival di Sanremo, Bugo gareggia tra i Campioni con la canzone “E invece sì”. Il brano, come si legge nella nota di stampa, “racconta che le cose impossibili si possono fare; i sogni si possono realizzare a 40 anni, come a 50 o 60 e oltre”.