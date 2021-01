Sanremo 2021 prende forma giorno dopo giorno. Dopo la notizia sulla partecipazione di Ibrahimovic nelle vesti di super ospite, ecco le indiscrezioni sui cantanti esclusi.

Cantanti di professione o personaggi del mondo dello spettacolo che si sono presentati alla selezioni senza convincere il direttore artistico Amadeus.

Tra i cantanti esclusi dal prossimo festival di Sanremo figurano Vladimir Luxuria, Morgan, Valeria Marini, Claudio Lippi e Leo Gassmann (vincitore dell’ultimo Sanremo giovani).

Come rivela Dagospia, Luxuria ha accettato questa scelta con sportività mentre Morgan è andato su tutte le furie.

Cantanti esclusi Sanremo 2021, Morgan sbotta sui social.

Dopo l’esclusione da Sanremo 2021, Morgan si è sfogato sui suoi profili social:

“All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo che battezzeremo il pacco di Natale, o la balla di Mozart, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per scelta artistica, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”.

Cantanti esclusi Sanremo 2021, la reazione di Morgan: un album inedito gratuito.

Ma stavolta dalla delusione Morgan ha deciso di trarre vantaggio: “Il mio buon umore – annuncia – mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica, in questo caso si tratta del mio lavoro di riarrangiamenti e di interpretazione in chiave moderna del repertorio della musica dal periodo barocco di Vivaldi e Scarlatti fino all’impressionismo francese di Ravel e Satie, passando ovviamente per Bach e Beethoven che non devono mai mancare quando si tratta di scelte di grandi capolavori, ma questo credo che uno che si chiama Amadeus lo sappia. O no? Che ridere”.

“Un album realizzato in nove anni di lavoro e di costruzione sonora. Ho l’entusiasmo e l’onore di condividerlo in questo giorno ironicamente e paradossalmente nemico di ogni scelta che possa dirsi artistica. Ma quando ci troviamo di fronte al vuoto non spaventiamoci e sempre ricordiamoci che si può riempirlo con i sonetti di Shakespeare. Morgan-La MUSICA SERIA” (fonti Dagospia e il profilo Instagram di Morgan).