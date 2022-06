Caparezza NON si ritira dalle scene. Fan in allarme per la notizia rimbalzata sul web di un ritiro di Caparezza dalle scene, a causa dell’acufene di cui soffre da tempo e di cui aveva lui stesso parlato (e di cui aveva scritto anche nella canzone Larsen).

Caparezza NON si ritira dalle scene

Tanto rumore per nulla. “Caparezza non si ritira dalle scene. Semplicemente a causa della malattia deve limitare il numero dei live”, è la comunicazione del portavoce dell’artista.

Una precisazione dovuta, a seguito delle notizie circolate, dopo un’intervista rilasciata a QN, nella quale spiegava che in autunno non ci sarà una ripresa del tour estivo.

Acufene, il disturbo dell’udito che affligge l’artista

L’artista, a causa dei disturbi all’udito, non può più affrontare tour da 50 date, “oggi bisogna limitare i concerti, ma questo non significa smettere né di fare musica né di fare concerti”, precisa la nota.

Venti date per il tour in partenza domani che racconta il disco “Exuvia”, dunque, e poi Caparezza passerà a lavorare al prossimo disco (e relativo tour).