NAPOLI – Paura per Carmelo Zappulla, noto cantante neomelodico e celebre interprete di sceneggiati napoletani. L’artista, classe 1955, è stato trasportato d’urgenza nelle prime ore di domenica mattina alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Versa in gravissime condizioni.

Al suo arrivo in ospedale Zappulla era quasi privo di conoscenza e i valori della pressione erano altissimi. È stato sottoposto subito ad una Tac e poi tenuto sotto controllo in terapia intensiva fino a lunedì pomeriggio, quando una seconda tac ha convinto i medici ad operarlo d’urgenza. “Se non lo operiamo muore”, hanno detto ai familiari in apprensione.

Restano tutt’ora incerte le sue condizioni. I medici, spiegano i parenti dell’artista, “hanno fatto riferimento a un infarto, ma le cause sono incerte, come incerte sono le modalità e l’esito dell’operazione”. Nella tarda serata di lunedì Zappulla è entrato in sala operatoria. “Ci hanno detto di aver bisogno minimo di 6-7 ore”, hanno riferito i familiari.

Già a giugno 2008 il cantante era stato colpito da un attacco di cuore.