Céline Dion a causa di problemi di salute ha dovuto annullare tutti i concerti previsti per le prossime settimane. Una decisione ha sollevato grande preoccupazione tra i fan della cantante. E le notizie che arrivano da alcune persone molto vicine alla cantante non sembrano essere rassicuranti. La cantante è stata anche costretta a riprogrammare il tour mondiale, a marzo 2022.

Céline Dion, preoccupa la sua salute

Ad affliggerla, secondo alcune fonti, spasmi muscolari dolorosi che non le permettono di essere in forma al 100%. Ma una parente della 53enne cantante, ha rivelato le condizioni alla rivista Here, affermando che in realtà sono più gravi di quello che inizialmente si pensava.

Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso. Stando a quanto ripotato, potrebbe addirittura volerci un anno prima di poter vedere di nuovo Céline Dion su un palco.

Le parole di Céline Dion

La cantante ha condiviso un breve video su Instagram in cui balla e appare sorridente. Si tratta, però, di immagini che non sono state girate ultimamente. L’artista – si legge in un comunicato stampa del suo staff diffuso sui social – “ha avuto spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi. Il suo team medico continua a valutarla e curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo”.

“Ho il cuore spezzato da tutto ciò. Il mio team e io – ha scritto Céline Dion – abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo per gli ultimi otto mesi e non essere in grado di esibirmi questo novembre mi rattrista in modo indicibile. Ora devo concentrarmi per migliorare. Voglio superare tutto questo il prima possibile”.