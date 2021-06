Chadia Rodriguez, chi è: fidanzato, genitori, età, altezza, vero nome, Instagram, vita privata

La rapper Chadia Rodriguez è una delle ospiti di Sabina Stilo a Belle così, il programma della seconda serata di Rai2 in onda lunedì 21 giugno alle 23:40. Ma chi è Chadia Rodriguez? Chi è il suo fidanzato? E i suoi genitori?

Chadia Rodriguez, chi è: genitori, altezza, vero nome, carriera

Nata ad Almeria, in Spagna, il 7 novembre del 1998 da madre marocchina e padre spagnolo, Chadia Rodriguez (non pseudonimo, ma nome reale) è una rapper italiana. E’ alta poco più di 160 cm: “Io dico di essere alta 1.65 m, ma lo sanno tutti che non è vero!”, ha detto in una intervista.

Ha vissuto a Torino, dove ha giocato in una squadra giovanile femminile della Juventus Football Club fino ad un infortunio che l’ha costretta ad abbandonare lo sport.

Ha quindi lavorato come modella di nudo e poi si è dedicata alla musica. Viene notata dal produttore Big Fish, che la mette sotto contratto nella Doner Music, casa discografica co-fondata con Jake La Furia dei Club Dogo.

Con il suo primo brano Dale Chadia Rodriguez si fa notare dalla Sony Music, con cui firma un contratto a giugno del 2018.

In quello stesso anno diventa la prima donna a comparire sulla copertina di una playlist rap di Spotify.

La sua Fumo bianco è certificata disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana con oltre 25.000 copie vendute a livello nazionale.

Il 15 marzo 2019 partecipa come headliner al MI AMI XXX, presso il District 272 di Milano. Nel maggio del 2019 si esibisce nella trasmissione Ossigeno di Manuel Agnelli.

L’8 marzo del 2020 annuncia il singolo Bella così, con un video in cui sono stati raccolti alcuni dei commenti più crudeli da lei ricevuti sui social, senza censure sui nomi degli account.

A causa della pandemia da Covid l’uscita viene rimandata a maggio, con il video diffuso anche sull’account Instagram di Chadia.

Nel giugno del 2020 la rivista italiana Billboard le dedica la copertina del mensile. Il 20 ottobre 2020 è protagonista di un episodio del programma Giovani e famosi in onda su Rai 2. In autunno è sulla copertina di Cosmopolitan.

Chadia Rodriguez: fidanzato, vita privata

Non si sa se Chadia Rodriguez abbia un fidanzato. Ad un ex aveva dedicato una canzone, ma quando lo chiamò per comunicarglielo, ha raccontato,”sapete cosa mi ha risposto? Che la sua ragazza era incinta. Ma che risposta è? Io ci sono rimasta veramente male!”.