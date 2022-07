Chi è Ivano Monzani, lo steward dei concerti diventato famoso per le sue smorfie

Ivano Monzani è l’addetto alla sicurezza diventato famoso per le sue smorfie durante i concerti. In particolare durante l’evento musicale Love Mi organizzato da Fedez e J-Ax a Milano dove molti spettatori hanno ripreso le sue espressioni diventate subito meme virali sui social.

Chi è Ivano Monzani, lo steward dei concerti diventato famoso

Su di lui si conosce ben poco, solo che da decenni lavora come addetto alla sicurezza. Per la tipologia del suo lavoro, gira l’Italia seguendo i grandi eventi. Dalle parole di Fedez, che lo ha voluto personalmente all’evento Tog – Together To Go a Milano, e di tanti altri colleghi che si sono espressi su di lui, si tratta di uno dei più professionali e seri responsabili della security che ci siano. Non bisogna farsi trarre in inganno dalle espressioni facciali che stanno facendo il giro del web.

Ivano Monzani sui social

L’addetto alla sicurezza non ha voluto mostrare assolutamente la sua famiglia. L’unica cosa che pare abbia fatto, per adesso, è stato aprire un canale Telegram. Su Facebook ha un profilo privato in cui si legge che è di Novate Milanese e che ha lavorato presso un laboratorio odontotecnico. Da ciò che ha postato negli anni è un appassionato di rock, hard rock e heavy metal, grande fan di mostri sacri del calibro di Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse e Queen.