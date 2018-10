FIRENZE – Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, potrebbero essere loro la strana coppia alla conduzione di Sanremo Giovani. Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival di Sanremo, al termine di un concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze, ha lanciato l’idea di vedere il cantante di Andiamo a comandare insieme a Baudo: “Una coppia interessante”. Niente di deciso, però, sottolinea Baglioni: “Mi piacerebbe, sì, e li abbiamo incontrati. Ma ne abbiamo incontrati anche altri. I cantanti, in fondo, potrebbero anche presentarsi da soli. Io ci sarò, ma non in trasmissione”.

Il primo step per il festical nella città dei fiori sarà proprio Sanremo Giovani. La prima conferma è sul numero degli artisti che Baglioni porterà all’Ariston: “Ventidue seniores e due giovani, i vincitori di Sanremo Giovani. Gareggeranno in un’unica categoria”. Sul resto si sta ancora lavorando: si ipotizzano i nomi degli ospiti (in pole position Andrea Bocelli), quelli dei cantanti in gara (Irene Grandi, Motta, Arisa starebbe perfezionando la loro candidatura) e i possibili conduttori (già tramontata l’ipotesi Paola Cortellesi, si guarda altrove).

Sanremo Giovani avrà una settimana interamente dedicata dal 17 al 21 dicembre, con tappe di avvicinamento al preserale: “La mia ambizione – ha detto Baglioni – è riuscire a dare a questa rassegna un’attenzione separata e unica. Nel momento in cui si sovrappone al festival, spesso viene confinata alla fine o all’inizio: l’obiettivo è dare una possibilità a questo talento giovane, che esiste e non ha tante forme e formule per essere conosciuto. E’ qualcosa di diverso dal talent, che nasce come format tv e prevede ogni anno una rotazione”. Superato anche il dualismo esistente tra la piattaforma Rai di Sanremo Giovani (dove sono arrivate tra le 800 e le 900 candidature, in aumento) ed Area Sanremo. “Tutti potranno gratuitamente partecipare con una canzone inedita”.