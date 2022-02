Claudio Baglioni è postivo al covid. Dopo essere stasto colpito da una laringite, il cantautore romano si è sottoposto al test scoprendo di avere il Covid-19. I concerti del cantante a Torino, Saint Vincent in Valle d’Aosta e Asti, erano stati posticipati proprio a causa della laringite. A seguito della nuova diagnosi, l’artista e il suo staff hanno deciso di posticipare anche i concerti di Cremona e Venezia.

Claudio Baglioni, biglietti dei concerti acquistati validi per le nuove date

In una nota, gli organizzatori dei concerti di Baglioni spiegano che i biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date. Ci saranno presto aggiornamenti sulle nuove date e sullo stato di salute dell’artista.

Claudio Baglioni, l’elenco dei concerti posticipati

Lunedì 14 febbraio – Teatro Regio di Torino

Martedì 15 febbraio – Palais di Saint Vincent (Aosta)

Giovedì 17 febbraio – Teatro Alfieri di Asti

Venerdì 18 febbraio – Teatro Ponchielli di Cremona

Domenica 20 febbraio – Teatro Malibran di Venezia

I concerti fanno parte del tour Dodici note. Inizialmente previsto per il 2020, il tour è stato prima rimandato al 2021 per poi cominciare nel 2022. Il 4 dicembre 2020, dopo sette anni di silenzio, è uscito il nuovo album di inediti dal titolo “In questa storia che è la mia”. Il disco era stato preceduto il 5 novembre dalla pubblicazione del singolo “Io non sono lì”.