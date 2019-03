REGGIO CALABRIA – Fan preoccupati per Claudio Baglioni che ha annullato il concerto al Palasport di Reggio Calabria a causa di un brutto mal di gola. Già nella serata di ieri, dopo il tutto esaurito con più di 7mila persone, il cantautore romano ha iniziato ad accusare una laringo-faringite, poi confermata questa mattina da uno specialista.

A darne notizia è stato lo staff di Baglioni, spiegando che il malanno ha impedito all’ex direttore artistico di Sanremo di salire sul palco. Troppo grande, forse, lo sforzo profuso nella straordinaria esibizione di martedì sera: un concerto di quasi tre ore in cui Baglioni ha suonato tutti i più grandi successi del suo repertorio. Tra i tanti: Questo piccolo grande amore, Mille giorni di me e di te, Strada facendo, Amore bello e così via.

Il calendario del tour Al Centro, che proseguirà fino al 26 aprile, non permette di recuperare la data calabrese, organizzata da Essemme Musica di Maurizio Senese. Tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto possono assistere a un qualsiasi concerto del tour oppure richiedere il rimborso. L’ultima data sarà al Mandela Forum di Firenze. (Fonte: Facebook Claudio Baglioni)