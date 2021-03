Morto Claudio Coccoluto, uno dei dj più importanti a livello internazionale: avrebbe compiuto 59 anni il prossimo agosto. Coccoluto si è spento dopo aver combattuto a lungo con una malattia incurabile.

Ha iniziato a fare il DJ a 13 anni, per hobby, nel negozio di elettrodomestici del padre a Lungomare Caboto a Gaeta (LT), città dalla quale proviene. Come riporta Wikipedia, alla fine degli anni settanta (1978) comincia a far conoscere la sua voce via etere attraverso la radio locale Radio Andromeda (prima emittente privata a Gaeta). Dal 1985 questa diventa la sua professione.

Morto Claudio Coccoluto: il dj era il re dell’ underground

Le sue prime esperienze nei locali sono al Seven Up di Gianola (frazione di Formia) e all’Histeria di Roma, dove sostituisce Corrado Rizza affiancando il dj Marco Trani. Il suo genere è una variante della musica elettronica da lui definita “underground”.

Coccoluto partecipa frequentemente a eventi di livello europeo; è stato il primo Dj europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York. Il club dove Coccoluto lavora più spesso è il Goa di Roma.

Dal 1990 Coccoluto è anche produttore di materiale proprio; l’ultima pubblicazione è stata a giugno 2008 con l’album imusicselection5 – Vynil Heart, raccolta di 14 tracce realizzata in un’unica sequenza di vinili ed effetti mixati a mano libera come in un club.

Tra le sue produzioni, Do It Whitout Thinkin, Afromarslight, Mind Melody 3.0. Ha lavorato anche per Radio Deejay con il suo programma C.O.C.C.O. nel quale propone dj set e in diretta mixa e interagisce con gli ascoltatori.

Morto Claudio Coccoluto: il suo impegno politico tra le fila de La Rosa nel Pugno

Alle elezioni politiche del 2006 si è candidato nel partito politico La Rosa nel Pugno. Coccoluto ha inoltre scritto un libro in cui parla di sé stesso e di tutta la sua carriera (fin nei minimi dettagli). Il libro, distribuito da Einaudi nel 2007, si intitola Io, DJ.

Ha partecipato ad aprile 2009 alla trasmissione Matrix di Canale 5, intervenendo più volte in merito all’argomento stupefacenti.

Morto Claudio Coccoluto: la sua partecipazione a Ciao Darwin come deejay

Nel 2010 ha partecipato alla trasmissione Ciao Darwin, programma televisivo condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, intervenendo come deejay nella puntata che vedeva contrapporsi i “Lochness” contro i “Fitness”.

Come conclude Wikipedia, nel 2018 compare tra i protagonisti del docufilm Vinilici. Perché il vinile ama la musica, regia di Fulvio Iannucci. E’ la sua ultima esperienza professionale di un certo rilievo prima della malattia e della morte odierna.