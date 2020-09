Claudio Golinelli operato a Bologna. L’intervento è riuscito.

E’ andato tutto bene in sala operatoria per Claudio Golinelli. Lo storico bassista di Vasco Rossi, meglio conosciuto come il Gallo, ha subito un trapianto di fegato.

Venerdì il musicista era atteso per un concerto a Priverno, in provincia di Latina, quando all’improvviso ha annullato l’esibizione ed è stato scortato dai carabinieri a prendere l’autostrada per Bologna.

Golinelli era in lista di attesa per un trapianto, quando è stato chiamato, poco prima di salire sul palco, dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna che lo avvisava della disponibilità dell’organo.

A dare notizie dell’intervento riuscito è stato Cristian Cicci Bagnoli, storico chitarrista del Gallo Team. Al telefono con Red Ronnie a Let’s Spend Staturday Night Together, Bagnoli ha assicurato: “L’operazione è andata bene, tutto positivo. Il primario è molto soddisfatto di come è andata”.

Anche la moglie di Gallo, Monia, ha confermato: “L’affetto che immancabilmente avete dimostrato per Claudio è stato un’ondata di energia positiva che gli è arrivata tutta. L’intervento è andato bene, senza complicazioni. La strada è ancora lunga ma l’inizio è buono. Grazie per la forza che ci date”.

Il tumore nel 2008

Golinelli combatte da tempo per la sua salute. Nel 2008 gli è stato diagnosticato un tumore al fegato, che lo ha costretto a fare dentro e fuori dagli ospedali per sottoporsi alle cure.

Nel 2018 era stato colpito da un malore durante le prove del tour di Vasco che lo aveva costretto a saltare quasi per intero il VascoNonStop Tour per poi riuscire a tornare sul palco come ospite durante la tappa conclusiva a Messina. (Fonte: Let’s Spend Staturday Night Together).