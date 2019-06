ROMA – Momento imbarazzantissimo su Instagram per Clementino, alle prese con una foto da censura. Tant’è che è stato lo stesso rapper a rimuoverla, subito dopo averla pubblicata. Ma su internet si sa, nulla si distrugge. A catturare il memorabile scatto è stata la pagina VeryInutilPeople, sempre attenta alle gaffes di personaggi più e meno noti.

Nella foto in questione Clementino appare in costume da bagno bianco e mostra, si spera inconsapevolmente, una sua “dote nascosta”, ovvero la generosità delle sue parti basse. Il commento di VeryInutilPeople è esilarante: “C’è la tipa che ti piace, non farle capire che sei felice di vederla”. Va da sé che i seguaci della pagina si sono scatenati con battute altrettanto sagaci.

“Quando in palestra alleni solo la parte bassa”, scherza qualcuno. “La sua dote non è il rap a quanto pare”, osserva sarcastico qualcun’altro. E ancora: “Mi sa che Clementino c’ha un clementone”, “Clementino di nome ma non di fatto”.