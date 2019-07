ROMA – Clementino torna a pubblicare la foto bollente, stavolta in versione invecchiata con FaceApp su Instagram. Il rapper avellinese qualche settimana fa aveva fatto parlare di sé per una foto in costume bianco che metteva in evidenza la sua dote. Stavolta la ripropone mentre sui social impazza la FaceApp-mania e i follower apprezzano con commenti esilaranti.

Il rapper aveva pubblicato la foto che svelava le sue doti nascoste e poi l’aveva rimossa. Ora ha approfittato dell’invasione di foto di utenti invecchiati con l’app del momento per ripubblicarla e i commenti si sono sprecati: “Anche da anziano non manca la buona salute”, scrive un follower. Un altro ironizza: “Ma il microfono lo porti sempre dietro con te?”. E ancora: “Se fallisci con la musica abbiamo già capito come svolti”. Anche il conduttore Marco Maccarini si lascia scappare un commento ironico: “A quell’età lo dovrai pompettare come il Berlusca”.

La foto risale al 29 giugno, quando Clementino l’ha eliminata dal social con questa spiegazione: “Mi conoscete bene, sapete che non sono così trash. Vi spiego subito. Ieri, ero in piscina a Madrid con degli amici. Abbiamo scattato delle foto e non mi sono reso conto che era una di ‘buona salute’. Siccome sono un personaggio che deve dare esempio a tanti ragazzi, va bene, godere di buona salute, ma ho preferito toglierla. La foto sta girando lo stesso, l’importante è averla tolta dalla mia pagina. Vi ringrazia anche lui. Ho portato il rap italiano, con quella foto, molto in alto”. (Fonte Instagram e Today)