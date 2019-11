ROMA – I Coldplay non andranno in tour per presentare il loro nuovo album “Every Day Life”. La decisione, ha spiegato il frontman Chris Martin, è dettata dalla necessità di proteggere il nostro Pianeta dall’inquinamento.

Every Day Life è uscito ieri, giovedì 21 novembre. Martin ha spiegato alla Bbc di voler impiegare del tempo per determinare come un tour può essere green. Queste le sue parole: “Sarremmo delusi se non fosse carbon neutral”.

La scelta dei Coldplay ricalca quella di altri artisti impegnanti in vari modi contro il cambiamento climatico. Lo scorso luglio i “The 1975” hanno incluso in una loro nuova canzone un discorso dell’attivista 16enne Greta Thunberg, ormai una figura di riferimento per il movimento giovanile attorno al cambiamento globale.

La band ha dichiarato in una recente intervista rilasciata al New Musica Express: “Stavamo pensando, ‘Cos’è che riflette la nostra società di adesso?’ Ho guardato il nostro manager e ho detto: ‘Beh è Greta no?'”. Inoltre si sono rifiutati di pubblicizzare il loro nuovo album, ‘Notes On A Conditional Form’, attraverso mercanzia promozionale che non sia eco-sostenibile. Il gruppo ha creato un centro di riciclaggio al Reading Festival di quest’anno, invitando i fan a portare le loro vecchie t-shirt su cui poter far stampare il logo della band.

Un’altra artista che ha deciso di percorrere questa strada è Billie Eilish. La nuova promessa della musica statunitense ha recentemente annunciato che il tour del 2020 sarà un tour eco-sostenibile. La cantante ha stretto una partnership con Reverb per fornire informazioni ai fan su come combattere il cambiamento climatico. Le cannucce di plastica saranno bandite dal tour e i fan potranno solo portare le proprio bottiglie d’acqua riutilizzabili. Durante una comparsa al ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, Eilish ha detto che “ci saranno cestini di riciclaggio ovunque”.

Lil Dicky ha ottenuto più di 200 milioni di visualizzazioni in 6 mesi con il brano “Earth”. Nella clip, fanno la loro comparsa artisti di fama internazionale come Ariana Grande e Justin Bieber. I profitti della canzone, del video e della mercanzia promozionale sono stati devoluti a organizzazioni di beneficenza che lavorano per implementare soluzioni rispetto al cambiamento climatico. Lo stesso rapper ha ammesso di essere stato in passato poco informato a proposito di problemi politici e sociali, ma che il cambiamento climatico gli ha fatto capire che avrebbe dovuto prestare più attenzione. “Come molte persone, avevo una vaga idea che qualcosa di brutto stesse succedendo alla Terra, ma non avevo capito quanto fosse grave la nostra crisi climatica e quanto sarà fottuta l’umanità”.

Tra i cantanti nostrani, Ligabue ha parlato dell’urgenza di combattere il cambiamento climatico in un intervento che ha fatto a ‘Back2Back’ su Rai Radio 2. “Quello del cambiamento climatico è uno dei temi sui quali ci stiamo giocando il futuro, da quello proprio non si scappa. Troppe volte viene dimenticato dalla politica, perché sono troppi i problemi di cui si deve occupare la politica per prendere atto di questo fatto, però non si può rimandare assolutamente”.

Della stessa opinione dei colleghi sopracitati è il rapper californiano K. Flay, il cui nuovo video per il brano ‘Not in California’ mostra un pianeta invaso dalle maree e ricoperto da scarti di plastica. “Gran parte del comportamento dell’uomo è dettato dalle norme. Il motivo per cui le persone non fumano in ambienti chiusi, e perché sarebbe da pazzi stare in un posto dove le persone fumano in ambienti chiusi, è che la norma è cambiata. È questo il compito degli artisti e di chi produce materiale visivo: far parte del coro di voci che sono a favore di un cambiamento della norma”.

Fonte: Agi, Ansa