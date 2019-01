ROMA – Anche quest’anno doppio appuntamento con il tradizionale Concerto di Capodanno 2019, da Vienna e da Venezia.

L’esecuzione dal Teatro la Fenice, nel capoluogo veneto, avverrà alle 12:30 di martedì primo gennaio e verrà trasmessa in diretta su Rai Uno e in diretta streaming su RaiPlay. A dirigere il concerto sarà il Maestro e pianista sudcoreano Myung-Whun Chung, classe 1953.

Il concerto veneziano prevede un ricco programma: molti i duetti tratti dal repertorio operistico, con brani da Goerges Bizet, Giacomo Puccini e Gaetano Donizetti. Il concerto si concluderà con il classico brindisi “Libiam ne’ lieti calici” dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Fra i solisti che si esibiranno in diretta, il soprano Nadine Serra e il tenore Francesco Meli.

A partire dalle 11:15 si potrà invece seguire in diretta streaming su Radio Tre il Concerto di Vienna. Il live verrà trasmesso all’interno della trasmissione Il Concerto del mattino. Il concerto verrà successivamente trasmesso in differita su Rai Due (e su RaiPlay in streaming) a partire dalle ore 13:30 (e in replica alle 21:15 su Rai Cinque).

A dirigere il concerto di Vienna, che si terrà come da tradizione nella Grosser Saal del Musikverein della capitale austriaca, sarà Christian Thielemann, direttore della Staatskapelle di Dresda e direttore musicale del Festival di Bayreuth.