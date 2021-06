Concerto dei Metallica al Firenze Rock 2022: data, biglietti, prevendite e dove comprarli

Metallica in concerto al Firenze Rock 2022 per l’unica data italiana della band heavy metal americana: la data, quando e dove acquistare i biglietti. Dopo i Green Day, confermati come headliner della giornata di apertura del 16 giugno 2022, e i Muse nella seconda giornata del festival dì venerdì 17 giugno, saranno i Metallica a salire sul palco del Firenze Rock 2022.

Concerto dei Metallica: data, biglietti, prevendite e dove comprarli

Il concerto dei Metallica al Firenze Rock si terrà domenica 19 giugno 2022. I biglietti saranno disponibili per il Met Club in prevendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 17 giugno 2021. Per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward invece a partire dalle ore 10.00 di venerdì 18 giugno 2021, fino alle ore 10.00 di lunedì 21 giugno, scaricando nella sezione Vantaggi dell’App, il coupon con il codice da utilizzare su https://shop.ticketmaster.it/presale/coupon/metallica-banca-intesa-presale-it.html .

La messa in vendita generale partirà dalle ore 11.00 di lunedì 21 giugno 2021 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Le biglietterie ufficiali di Firenze Rocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.

Metallica rifaranno il tour del Black Album?

I Metallica hanno lanciato segnali social su una possibile riedizione speciale del Black Album del 1991. La band composta da James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo ha condiviso un video in cui suonano Wherever I May Roam durante un concerto del tour del Black Album a San Diego nel 1992, accompagnato dalla prima strofa: “E la strada diventò la mia sposa”.