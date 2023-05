Concerto del Primo Maggio 2023: la scaletta dei cantanti, conduttori e dove vederlo

Come ogni anno, an che nel 2023, in occasione della Festa dei lavoratori, si celebra in piazza San Giovanni in Laterano a Roma il Concerto del Primo Maggio promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL. Giunto alla sua 33esima edizione, il Concertone appassiona moltissimi italiani, presenti numerosi in piazza o in diretta da casa. Scopriamo i conduttori di questa edizione, la scaletta degli artisti che si esibiscono e dove vedere il concerto in televisione.

Concerto Primo Maggio: i conduttori e la scaletta dei cantanti

Anche quest’anno, così come per le cinque precedenti edizioni, la conduzione del concerto è affidata ad Ambra Angiolini, accompagnata in questa occasione dall’attore e conduttore Fabrizio Biggio.

Ecco la scaletta completa dei cantati che si esibiranno:

Aurora

Ariete

Coma_Cose

Matteo Paolillo (voce di Mare Fuori)

Mr. Rain

Tananai

bnkr44

Carl Brave

Fulminacci

Aiello

Piero Pelù

Rose Villain

Alfa

Baustelle

Francesco Gabbani

Rocco Hunt

Mara Sattei

Levante

Concerto Primo Maggio 2023: dove vederlo in tv

Per chi vuole seguire il concerto comodamente dal proprio divano di casa, ci sono diverse opzioni. Il Concerto del Primo Maggio 2023 sarà trasmesso in diretta dalle 15:00 su Rai 3 e sull’applicazione Rai Play. E’ inoltre possibile seguire il concerto anche in radio, su Rai Radio 2.