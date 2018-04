ROMA – Martedì 1 maggio è il giorno del tradizionale Concertone a Roma. Tra imponenti misure di sicurezza e danze della pioggia per evitare che si avveri il peggiore degli incubi (un Concertone “bagnato”), fervono i lavori in piazza San Giovanni, a Roma, per la tradizione maratona musicale promossa dai sindacati e presentata da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi (de Lo Stato Sociale).

Il compito di aprire la manifestazione alle 15 è affidato a Indigo Face, poi sarà il turno di Giorgio Baldari, Braschi, Esposito, Maria Antonietta, Frah Quintale, Wrongonyou, Achille Lauro e Boss Doms, Mirkoeilcane, Nitro, Galeffi, Gemitaiz, Gazzelle, Willie Peyote, Erio, La Municipàl, Zuin, Dardust ft. Joan Thiele, Canova, The Zen Circus, Francesca Michielin, John De Leo, Ministri.

Il clou della serata poi vedrà salire sul palco Gianna Nannini, Ultimo, Sfera Ebbasta, Max Gazzè & Orchestra Filarmonica Marchigiana, Ermal Meta, Carmen Consoli, Cosmo, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Calibro 35. Chiuderà il dj set di Fatboy Slim.