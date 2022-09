Coolio, il rapper di Gangsta’s Paradise trovato morto nella sua casa di Los Angeles

Coolio, il rapper famoso in tutto il mondo per il brano “Gangsta’s Paradise”, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Artis Leon Ivrey Jr, questo il vero nome del rapper, aveva 59 anni.

Le prime notizie

Coolio, secondo TMZ, è morto mercoledì. Sempre secondo TMZ, i medici sarebbero stati chiamati dal suo agente intorno alle 16 e quando sono arrivati nella sua abitazione non hanno potuto far altro che accertarne la morte. Il manager, secondo le prime notizie, lo avrebbe a trovarlo a terra sul pavimento del bagno. Stando agli ultimi aggiornamenti, le forze dell’ordine hanno chiarito che al momento del ritrovamento del corpo, non sarebbe stato trovato alcun farmaco né oggetti che potessero riportare all’uso di droghe. Occorrerà comunque attendere l’autopsia per capire le cause della morte.

Gangsta’s Paradise

La canzone uscì nel 1995 come colonna sonora del film “Pensieri pericolosi” con Michelle Pfeiffer Il brano è valso al rapper anche un Grammy.

Con un gancio ripreso dal brano “Pastime Paradise” di Stevie Wonder del 1976, la canzone ha venduto milioni di copie in tutto il mondo raggiungendo la vetta delle classifiche pop in 16 paesi e diventando il brano numero uno di Billboard nel 1995.