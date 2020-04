LONDRA – Marianne Faithfull è stata dimessa: la cantante britannica ha lasciato l’ospedale mercoledì 22 aprile, 22 giorni dopo essere stata ricoverata con i sintomi di coronavirus.

Lo si apprende dal suo account Twitter ufficiale: nel tweet si dice che “il personale dell’Nhs (la sanità pubblica britannica) ha senza dubbio salvato la sua vita” e che Faithfull, una delle musiciste più iconiche degli anni ’60, “continuerà il suo recupero a Londra”.

“Marinne ringrazia tutti per gli affettuosi messaggi che hanno significato molto in questo periodo difficile per così tanta gente”, si legge ancora.

Faithfull, 73 anni, divenne una celebrità a soli 17 anni cantando As Tears Go By, scritta dai Rolling Stones Mick Jagger e Keith Richards.

Per cinquant’anni ha avuto una ricca carriera artistica da cantautrice ma anche da attrice in teatro e al cinema. (Fonte: Ansa)