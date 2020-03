Coronavirus, morto il cantante Alan Merrill. Fu il co-autore di I Love Rock ‘n’ Roll

ROMA – Alan Merrill, co-autore di “I Love Rock ‘n’ Roll”, uno dei brani più amati degli anni ’70, è morto a causa del coronavirus.

Merill, 69 anni, è morto ieri, quindi domenica 29 marzo, in un ospedale di New York.

“Ieri – sono le parole della figlia, Laura, sui social mi sono svegliata normalmente con il mondo ai miei piedi e oggi sono qui vuota. Sono sempre stata molto aperta qui sui social perché credo che condividere le tue esperienze buone o cattive possa aiutare, sia te che gli altri. Il Coronavirus si è preso mio padre, mi sono stati dati due minuti per dire addio a mio padre prima di essere portata via. Sembrava in pace e quando sono andata via avevo ancora una piccola speranza che non finisse tra le notizie sul lato destro della CNN. Ho camminato fino a casa con un po’ di speranza nel cuore, la città che conoscevo era vuota, mi sono sentita come se fossi la sola lì e forse lo ero. Mentre entravo dalla porta di casa mi hanno dato la notizia della sua scomparsa”.

Tra i messaggi di cordoglio su Twitter anche quello della cantante e chitarrista Joan Jett, che ottenne successo proprio grazie alla canzone scritta da Merrill e pubblicata verso la fine del 1981 nell’album I Love Rock ‘n Roll, che divenne il suo più grande successo: “I miei pensieri e il mio amore vanno alla sua famiglia, agli amici e alla comunità musicale nel suo insieme. Ricordo ancora di aver visto gli Arrows in tv a Londra e di essere stata colpita dalla canzone – ha scritto Jett – Con profonda gratitudine e tristezza, auguro ad Alan buon viaggio”.

Fonte: Facebook, La Repubblica.