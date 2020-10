Il cantautore Igor Nogarotto esce con un brano dal titolo “Italia vaffa***”, ma non si tratta di odio, bensì di una richiesta di aiuto.

“Siamo la culla dell’arte ma le abbiamo chiuso le porte” inizia così la canzone “Italia vaffa***” del cantautore Igor Nogarotto. Titolo solo apparentemente di odio verso il proprio Paese. In realtà è una richiesta di aiuto, un inno all’Italia che ne mette in luce la bellezza e la grandezza storica che gli attuali governanti sembrano aver dimenticato

Spiega Igor Nogatotto: “Non è una difesa partigiana del mio lavoro. L’assenza di Cultura e di espressioni artistiche come musica, cinema, teatro privano l’individuo di bellezza e di emozioni, rendendolo sempre più arido di sentimenti e isolato, generando depressione e crescente incapacità di creare relazioni umane”.

Le difficoltà di un artista oggi

Igor Nogarotto ha già descritto tutte le difficoltà che incontra un artista oggi in Italia nel romanzo “Volevo uccidere Gianni Morandi” (titolo ironico che esprime la gelosia nei confronti del successo del Gianni nazionale, libro per il quale ha subito minacce di morte), un vero e proprio manuale dell’iter pressoché utopistico che deve percorrere un Artista emergente per emergere.

Di seguito il video del brano del cantautore astigiano per la regia di Tommaso Trombetta. (Fonte YouTube).