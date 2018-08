SAVONA – Platea semivuota e ressa all’esterno dell’area del concerto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un flop annunciato per il concerto di Cristiano De André a Ceriale, in provincia di Savona, che dopo aver visto l’aumento del costo del biglietto ha deciso di far entrare gratis il pubblico e ha riempito la platea. Il cantautore si è poi scagliato contro l’organizzazione: “Avevano detto una cosa che si sono rimangiati, vergogna”.

La vicenda è avvenuta la sera del 30 agosto a Ceriale, dove era stato organizzato un concerto. Il costo del biglietto era di 35 euro e la serata si stava rivelando un flop, con la platea semivuota, fino a quando non si è sparsa la voce che il concerto era gratis. Il cantautore infatti ha ottenuto dall’organizzazione il permesso di entrare gratuitamente a chi era all’esterno del luogo dell’evento e il promoter ha rimborsato quanti avevano già pagato.

Poi dal palco, Cristiano De Andrè ha accusato l’organizzazione di non aver mantenuto fede sul prezzo del biglietto portato a 35 euro, mentre a suo dire era stato concordato a 25. L’organizzazione ha sottolineato il fatto che il concerto fosse a pagamento era specificato su locandine e social: “ora ci muoveremo nelle sedi opportune”. All’artista ha replicato il sindaco Luigi Romano: “Senza entrare nel merito delle accuse fatte dal cantante, credo che non abbia tenuto un comportamento appropriato”.