ROMA – Intervistata dal settimanale “Intimità”, Cristina D’Avena, voce di tante sigle di cartoni animati, racconta di aver sacrificato l’amore e la famiglia per la musica, ma di essere fortunata ad avere accanto una persona speciale come il suo compagno Massimo: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto. Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci”.

La scelta di non avere figli ha delle ragioni ben precise, legate anzitutto a motivi professionali che hanno tolto molto tempo alla D’Avena: “Purtroppo mi sono un po’ persa. È stato talmente un susseguirsi di cose, di situazioni, di emozioni. Settecento sigle cantate non sono cosa da poco. Non mi sono resa conto che il tempo scorreva veloce. Mi dicevo “Tanto c’è tempo”. Invece il tempo mi è sfuggito di mano. O forse non mi sono voluta fermare io, chissà…”.