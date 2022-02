Dario Baldan Bembo chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, carriera. Autore di alcuni successi della musica leggere italiana (basti pensare a L’amico è), andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, la biografia di Dario Baldan Bembo

Dario Baldan Bembo è nato a Milano il 15 maggio 1948. Allo stato attuale ha dunque 73 anni. E’ del segno zodiacale del Toro.

Nato a Milano da Sebastiano e Domenica Andereini (maestra di pianoforte), entrambi veneti. Eccellente pianista e tastierista, inizia l’attività nel mondo musicale insieme al fratello maggiore Alberto (pianista, organista e vibrafonista), con cui si esibisce durante le serate estive in vari locali. Nel 1966 conosce Ico Cerutti, che lo porta nel Clan Celentano come tastierista, dove si mette in luce suonando nei dischi dell’etichetta.

Il primo grande successo di Dario Baldan Bembo è il celebre tema strumentale Djamballà, colonna sonora del film Il dio serpente, uscito nel 1970, con Nadia Cassini come protagonista. La genesi di questo brano è molto controversa a causa di una disputa con Augusto Martelli, che chiese a Baldan Bembo (all’epoca giovanissimo e non ancora iscritto alla Siae) di collaborare alle musiche per il film. L’autore formalmente registrato alla Siae per Djamballà rimase Martelli, ma Baldan Bembo ebbe modo più volte negli anni di dare la sua versione dei fatti.

Moglie, figli, fratelli, dove vive, la vita privata di Dario Baldan Bembo

Dario Baldan Bembo è molto riservato sulla propria vita privata. Sappiamo che è stato sposato (più volte probabilmente) ma non sappiamo se ha figli. Né chi sia l’attuale moglie (se c’è).

Solo una volta si è sbottonato parlando di una moglie: “Il più grande rimpianto? Quando andai in viaggio di nozze negli Stati Uniti dopo il mio primo matrimonio. Il mio editore mi aveva fissato un incontro alla Paramount. Non ci credetti molto e non ci andai. Da lì in poi imparai ad avere più fiducia in me stesso”.

Non sappiamo nemmeno dove viva, anche se tempo fa disse di passare le vacanze a Maggiora, in provincia di Novara. Proprio il paese dove qualche anno fa è morto suo fratello Camillo, meccanico con la passione per la fotografia.

La carriera di Dario Baldan Bembo

Autore di successi personali (Amico è) e di successi per altri interpreti (collaborazioni, tra gli altri, con Celentano, Mia Martini, Lucio Battisti), è difficile riassumere la carriera del musicista. Meglio affidarsi alla sua pagina Wikipedia.