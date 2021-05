Demi Lovato fa coming out su Instagram: “Non sono più bisessuale, sono non-binaria”. Ecco cosa significa. La cantante e attrice statunitense ha scelto il suo popolarissimo profilo Instagram (seguito da ben 104 milioni di persone) per ufficializzare il suo nuovo orientamento sessuale.

Demi Lovato, da pansessuale a bisessuale fino ad arrivare all’essere non-binaria

Infatti la Lovato non è né eterosessuale (attratta dall’altro sesso), né omosessuale (attratta dallo stesso sesso). Prima dell’annuncio odierno si era definita bisessuale. Ma ancora prima di essersi definita bisessuale, si era definita pansessuale. Adesso dovrebbe aver trovato pace con la definizione di non-binaria.

Ma andiamo con ordine per fare chiarezza. Che significa essere pansessuale? La pansessualità è un orientamento sessuale che cade sotto il termine ombrello bisessualità e che indica l’attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo sesso e al suo genere.

Dopo era passata alla bisessualità. Cioè era attratta indifferentemente sia dagli uomini che dalle donne. Ed infine, ecco l’essere non-binaria. La cantante non accetta più la distinzione tra uomo e donna. La Lovato non si sente esclusivamente uomo o donna, si può percepire come entrambi, una combinazione dei due, o direttamente “altro”.

Chi è Demi Lovato

Ha esordito durante l’infanzia nel programma Barney & Friends, ma ha ottenuto notorietà grazie al ruolo ottenuto nella pellicola prodotta dalla Disney Camp Rock e al fortunato singolo da essa tratto This Is Me; poco dopo ha firmato un contratto con la Hollywood Records e ha pubblicato il suo primo album, Don’t Forget. All’epoca del suo secondo album Here We Go Again, era diventata l’artista femminile più giovane della storia a debuttare in prima posizione nella classifica americana degli album. A partire dal suo terzo album Unbroken, Demi Lovato ha conosciuto un successo più ampio ed è diventata una delle donne con maggiore seguito su Instagram (attualmente ha 104 milioni di follower).