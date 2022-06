Depeche Mode. Con un lungo messaggio condiviso sulle loro pagine social, Dave Gahan e Martin Gore hanno ringraziato i fan per il supporto dopo la scomparsa di Andrew Fletcher, (Andy come lo chiamavano tutti ndr), l’ex tastierista della band inglese, avvenuta lo scorso 26 maggio.

L’amore dei fan per Andrew Fletcher

Nel post sono state rese note la causa della morte del tastierista e co-fondatore: “Abbiamo voluto prenderci un attimo per riconoscere la vostra manifestazione d’affetto per Andy delle ultime settimane. È incredibile vedere le foto e i messaggi che avete condiviso, e constatare quanto Andy ha significato per tutti voi. Come potete immaginare, sono state settimane strane, tristi e disorientanti per tutti noi, per non dire altro. Ma abbiamo sentito e ricevuto tutto il vostro amore e il vostro supporto, come anche la famiglia di Andy”.

Depeche Mode, ecco come è morto Andy Fletcher

La nota prosegue poi con Dave Gahan e Martin Gore che spiegano cosa ha portato alla morte il musicista. A fornire le informazioni è stato il medico legale ai suoi familiari: “Andy ha subito una dissezione aortica mentre era a casa il 26 maggio. Anche se era troppo, troppo presto, è morto quindi naturalmente e senza sofferenze prolungate”.