LONDRA – La cantautrice britannica Dido torna in scena con un nuovo album. Il disco si chiama “Still on my mind” ed uscirà l’8 marzo 2019, mentre due mesi dopo, l’8 maggio 2019, Dido si esibirà a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, in quella che sarà l’unica data italiana del suo nuovo tour mondiale.

Assente dalle scene da cinque anni, Dido anticiperà “Still on my mind” con il singolo “Hurricanes” disponibile già dal 12 novembre: il disco, che arriva anche cinque anni dopo il precedente “Girl Who Got Away”, è il primo frutto del contratto discografico firmato con BMG.

Dido lo presenterà con una serie di concerti che la vedranno esibirsi in molte città europee e statunitensi, a distanza di quindici anni dalla sua ultima tournée. Il debutto è fissato per il 5 maggio a Praga. In scaletta ci saranno le canzoni del nuovo album, ma non mancheranno le hit della cantautrice: da “Thank You” a “Here With Me”, passando per “White Flag”.

Per l’album che segna il suo ritorno alla musica Dido ha voluto nuovamente al suo fianco il fratello Rollo Armstrong, già produttore dei suoi primi due dischi, “No Angel” e “Life For Rent”, che tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 conquistarono i primi posti delle classifiche europee e americane.

Il nuovo album inaugura una nuova fase della carriera di Dido, che riparte da una manciata di canzoni in cui sfoggia la sua versatilità passando da sonorità hip hop ad altre più folk, cimentandosi anche con la dance. “Lavorare a questo disco è stata un’esperienza magica – racconta Dido – volevo che racchiudesse le emozioni che ho provato registrandolo. È nato in maniera abbastanza semplice: volevo fare un altro album, ma solo con Rollo al mio fianco. Lo abbiamo registrato praticamente in casa”.

L’album arriva a distanza di venti anni da “No Angel”, disco debutto di Dido, contenente le hit “Here With Me”, “Don’t Think Of Me” e “Thank You”. Quell’album fu uno dei maggiori successi discografici del Regno Unito nella prima decade degli anni 2000, nel corso degli anni ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo, conquistando 40 dischi di platino.