Dodi Battaglia: età, la malattia della moglie morta Paola Toeschi, figli, ex moglie Louise, vero nome. E’ lo storico chitarrista dei Pooh, anche se ha fatto anche altri progetti come solista.

Negli ultimi giorni è finito nelle cronache per la morte della moglie Paola Toeschi, dopo una lunga malattia. Andiamo a conoscere meglio vita privata e attività di Dodi Battaglia.

Dove e quando è nato, età, altezza e vero nome: la vita privata di Dodi Battaglia

Il vero nome all’anagrafe di Dodi Battaglia è Donato Battaglia. E’ nato a Bologna il 1 giugno 1951. Ha quindi 70 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. E’ alto circa 173 centimetri.

Il nonno di Dodi suonava il mandolino e il pianoforte, lo zio suonava la chitarra e il padre il violino. Aveva solo 5 anni Dodi Battaglia quando ha iniziato a studiare la fisarmonica. A 12 anni la folgorazione per la chitarra.

Moglie Paola Toeschi, ex moglie Louise e figli: la vita privata di Dodi Battaglia

Dodi Battaglia ha avuto tre mogli e 4 figli. La sua prima moglie Louise ha dato alla luce Sara Elisabeth Battaglia (nel 1975) e Serena Grace Battaglia (nel 1977). Poi c’è stata la storia con Loretta Lanfredi, dalla quale è nato nel 1981 Daniele Battaglia. Infine la sua ultima moglie, l’attrice Paola Toeschi, che ha dato alla luce l’ultima figlia, Sofia Battaglia, nata nel 2005. Dodi, Paola e Sofia hanno vissuto insieme a Bologna fino alla scomparsa di Paola. Nell’ottobre del 2009 Dodi è diventato nonno: è nata Victoria, figlia di Sara.

Una curiosità che riguarda la vita privata di Dodi Battaglia: la sua passione per i motori. Ha corso per 20 anni nella categoria turismo con Giorgio Faletti, ottenendo alcune vittorie e pole position. Adesso corre sui kart per beneficenza.

La moglie della morte Paola Toeschi dopo una lunga malattia

Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia, è morta a 51 anni dopo una lunga malattia. La moglie del chitarrista dei Pooh combatteva da anni contro un cancro al cervello. E’ stato lo stesso Battaglia a dare la notizia con un breve post sui social network.

La lotta di Paola contro la malattia è iniziata più di 10 anni fa: è stato allora che ha scoperto di avere un cancro al cervello. Ne aveva parlato lei stessa a La Stampa: “Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”.

Paola aveva anche scritto un’autobiografia, un libro in cui poter raccontare in prima persona il dramma che l’aveva colpito. Il titolo è “Più forte del male”.

Il funerale di Paola Toeschi

Al funerale della moglie Paola Toeschi, Battaglia ha parlato degli ultimi momenti passati insieme: “Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono, se a volte ho commesso degli errori. Mi ha perdonato e mi ha stretto a lei in un abbraccio dicendomi ti voglio bene. Sarai sempre nel nostro cuore”.

La carriera di Dodi Battaglia: i Pooh e non solo

Dodi Battaglia è entrato nei Pooh nel 1968, quando aveva solo 17 anni. E con i Pooh ha suonato fino al 2016, l’anno dello scioglimento del gruppo. Il suo nome è legato indissolubilmente al gruppo, ma Dodi Battaglia ha anche collaborato con tanti artisti, oltre ad aver portato avanti progetti personali. Impossibile riassumere una carriera così lunga in poche righe, per cui rimandiamo alla pagina Wikipedia.

Ha collaborato per esempio con Vasco Rossi, in particolare nei primi successi come Una canzone per te, Va bene, va bene così e Toffee. Poi con Delia Gualtiero, Gino Paoli, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Irene Fargo, Raf, Gianluca Grignani, Mia Martini, Riccardo Fogli, Massimo Ranieri, Giorgio Faletti, Fiorellino e Al Di Meola.

Ha suonato con il gruppo Adelmo e i suoi Sorapis, che comprende Zucchero Fornaciari, Maurizio Vandelli, Umberto Maggi dei Nomadi, l’arrangiatore Fio Zanotti (collaboratore dei Pooh) e il produttore discografico Michele Torpedine. Infine ha collaborato con molti artisti di fama internazionale, come i chitaarristi Al Di Meola e Tommy Emmanuel.