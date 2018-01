ROMA – Dolores O’Riordan, la cantante irlandese del gruppo “The Cranberries”, è morta a 46 anni. Ad annunciare la triste notizia il suo agente.

La O’Riordan nel 2017 aveva dovuto annullare il tour europeo con la sua band per problemi di salute, ma si era parlato di “problemi alla schiena“. Dolores al momento della sua morte era a Londra, dove insieme alla band stava eseguendo una breve sessione di registrazione. La sua agente che ha annunciato la sua morte ai media irlandesi e inglesi:

“La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I familiari sono distrutti dall’aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile”.