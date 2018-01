Dolores O’Riordan e quell’intervista del 2014 dove rivelava gli abusi subiti a 8 anni

LONDRA – La cantante Dolores O’Riordan nel 2014 aveva rilasciato un’intervista all’Independent insieme alla madre Eileen in cui ripercorreva la sua adolescenza e in cui rivelava la sua battaglia contro l’anoressia e gli abusi subiti a 8 anni. Di fronte al giornalista Barry Egan, suo amico, la cantante si era presentata insieme alla madre Eileen, la quale l’aveva aiutata a ripercorrere le tappe più sofferte della sua esistenza.

In quell’occasione Dolores O’ Riordan si era lasciata andare ai ricordi, seppure dolorosi: aveva parlato degli abusi subiti da piccola, per un periodo lungo quattro anni, a partire da quando di anni ne aveva soltanto otto. La madre aveva invece ricordato il momento in cui la figlia, malata di anoressia, aveva raggiunto il fondo decidendo finalmente di chiedere aiuto: “Era così magra quella volta, mi ricordo di essermi sentita senza speranza, poi lei mi ha chiesto aiuto, si è avvicinata a me ma era come se mi dicesse: ‘Nessuno può aiutarmi’. È stato molto triste”.

“Mi ricordo che mi hai detto di sentire il profumo dei fiori – aveva aggiunto Dolores, rivolgendosi alla mamma -. Sono andata per strada e mi ricordo di essermi sentita per la prima volta in tre anni sola con me stessa, lontana dalla folla, lontana dalle telecamere. Ho percorso la strada, ma ho avuto degli attacchi di panico. Mi spaventava stare da sola con me stessa perché la mia vita era ormai così consumata dalle persone, dalle telecamere, dalla folla che non avevo la benché minima idea della normalità, e mi sentivo nervosa”.

“Ma poi lei mi ha detto: ‘Senti il profumo dei fiori’ – ricordava ancora Dolores nell’intervista – ho sentito il profumo di una rosa e ho iniziato a piangere perché mi sono resa conto che da quasi sette anni non sentivo il profumo di un fiore. L’avevo dimenticato. Avevo dimenticato ogni cosa. Semplicemente non sapevo cosa fare”.

Un altro tema toccato era stato poi quello del sofferto matrimonio fallito della rock star con Don Burton: un’unione durata vent’anni. “Ci siamo separati legalmente – aveva detto la rock star -. È scritto sulla carta. Quindi, legalmente, sono una mamma single. È nero su bianco. La vita è una e non si può rimanere in una situazione che non ci fa felici. È semplice. Io non ho nulla di brutto da dire su quell’uomo. Abbiamo vissuto bene insieme per 21 anni. Ma ultimamente non era affatto bello. Era tempo di andare. E ora mi sento come se avessi 21 anni di nuovo. Mi sembra di vivere una seconda vita”.