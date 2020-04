Earth Day, Zucchero canta la canzone scritto con Bono davanti a un Colosseo deserto

ROMA – Zucchero, in occasione del 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), in una Piazza Colosseo notturna e deserta, ha eseguito nella notte tra il 21 e il 22 aprile per la prima volta in assoluto l’inedito ed emozionante brano Canta la vita.

Brano tratto da “Let Your Love Be Know” di Bono Vox con il testo in italiano a firma proprio di Zucchero.

La conferma, quello tra Bono e Zucchero, di un sodalizio artistico che lega i due artisti da molti anni.

In un periodo così complesso come quello che stiamo attraversando, questa canzone è un messaggio positivo di speranza e conforto per tutti.

Un inno alla Vita.

Un’esibizione unica in cui, nell’inciso finale, le voci di entrambi gli artisti si fondono e uniscono, per lanciare un messaggio mondiale di grande unione.

“Questa canzone è nata nella fase iniziale dell’emergenza – racconta Zucchero – Quando ho sentito Bono, eravamo entrambi molto scossi dalla drammaticità del momento che il Nord Italia stava vivendo.

Però quello che ci ha colpito è stata la reazione delle persone, vederle e sentirle sui balconi cantare.

Quindi ci siamo detti che avremmo dovuto fare qualcosa per sottolineare che il canto è una grande forma di resistenza.

In un dramma come quello che stiamo vivendo, attraverso il canto si può essere più vicini, si può reagire insieme, in tutte le parti del mondo. La musica, attraversa i muri ed accorcia le distanze”.

L’esibizione di Zucchero andrà in onda durante la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet trasmessa sul canale streaming Rai Play, con un palinsesto live di 12 ore (dalle ore 8.00 alle ore 20.00).

Oltre a Rai Play e a numerosi programmi di Rai1, Rai2, Rai3, Rai News e Rai Ragazzi, porteranno il loro contributo a questa staffetta mediatica anche Vatican Media, ANSA, TV2000, Radio Italia, NSL Crossmedial Studios, Rinnovabili.it, Lifegate. (Fonte: Ansa).