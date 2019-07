ROMA – Ed Sheeran quando si tratta di privacy non bada a spese: ha acquistato per quattro milioni di sterline due abitazioni adiacenti alla sua villa londinese per impedire che i vicini continuassero a lamentarsi per “la musica alta o per le feste”.

Il cantautore, 28 anni, ha inoltre comprato un appartamento sopra il suo ristorante a Notting Hill, così da mettersi al riparo da eventuali problemi. In totale, riferisce il Daily Mail, avrebbe speso 4 milioni di sterline per le due proprietà vicino all’abitazione londinese e per l’appartamentino a Notting Hill.

Al Sun una fonte ha riferito: “Dei vicini di Ed si lamentavano per il rumore e lui quando ha avuto la possibilità di acquistare le due case ha colto la volo l’occasione”.

Sheeran nel Regno Unito ha un vero e proprio impero immobiliare: possiede 22 proprietà per un valore di circa 47 milioni di sterline. Nella sua tenuta nel Suffolk di recente i vicini si erano lamentati per lo stagno, temevano che l’oasi naturale del progetto iniziale si fosse trasformata in una piscina e hanno minacciato di passare alle vie legali.

La popstar ha messo la recinzione solo attorno ad un lato della piscina, mentre tutti gli altri lati sono nascosti da una siepe: un’iniziativa per mantenere segreto quello che sembra uno stagno ma di fatto è una piscina da 500.000 sterline. Sheraan, a fronte delle lamentele dei vicini, ritiene di aver svolto i lavori nel rispetto dell’ambiente. (Fonte: Daily Mail)