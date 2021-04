Chi è Edoardo Bennato: età, moglie, figli, peso, altezza. Tutte le curiosità sul cantautore di Viva la mamma e Notti magiche, ospite nella puntata di lunedì 26 aprile a Via dei matti n.0, la striscia quotidiana di Stefano Bollani e sua moglie Valentina Cenni, in onda alle 20.20 su Rai 3.

Edoardo Bennato, età, peso, altezza

Edoardo Bennato nasce a Napoli il 23 luglio 1946, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha quasi 75 anni, è alto 170 cm e pesa circa 70 kg.

Figlio di Carlo Bennato, impiegato all’Italsider, e di Adele Zito, casalinga, è fratello maggiore di Eugenio e di Giorgio, con i quali nel 1958 ha fondato il Trio Bennato: Edoardo alla voce e chitarra, Eugenio alla fisarmonica e Giorgio alle percussioni.

I fratelli Bennato fin da piccoli si sono accostati alla musica grazie alla spinta della madre che li ha mandati a lezione di fisarmonica. Nel dopoguerra Edoardo Bennato si appassiona al rock’n’roll anche grazie ai soldati americani di stanza a Napoli. E’ influenzato da Paul Anka, Chuck Berry, Elvis Prestley, ma anche dai cantanti napoletani come Renato Carosone, Aurelio Fierro e Peppino di Capri.

Nel 1965 Bennato si diploma al Liceo artistico di Napoli e si trasferisce a Milano per frequentare la Facoltà di Architettura del Politecnico, entrando in contatto anche con il mondo della discografia.

Edoardo Bennato, carriera, canzoni, successi

Edoardo Bennato è considerato uno dei più grandi rocker italiani. È stato il primo cantante italiano a riempire lo stadio milanese di San Siro con oltre sessantamila persone il 19 luglio 1980 e il primo ad aver pubblicato due album a distanza di soli 15 giorni, nel marzo 1980, Uffà! Uffà! e Sono solo canzonette. Bruce Springsteen farà la stessa cosa 12 anni dopo.

Chitarrista, armonicista e cantante, Bennato si è proposto all’inizio della sua carriera come uomo orchestra suonando contemporaneamente, oltre alla chitarra e all’armonica, anche tamburelli, il kazoo e altre percussioni.

Il grande successo per lui arriva negli anni ’80 con le sue canzoni più celebri: L’isola che non c’è e poi W la mamma e Notti magiche, divenuta la canzone dei mondiali.

Nel 2010 ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo, esibendosi con alcuni dei suoi pezzi più famosi, annunciando così l’uscita dell’album Le vie del Rock sono infinite. Infine, nel 2020 ha pubblicato il suo diciannovesimo album in studio intitolato Non c’è.

Edoardo Bennato: moglie, figli, vita privata

Edoardo Bennato è stato legato 10 anni a Pietra Montercovino: si sono conosciuti nel 1983 in tour, e sono rimasti insieme fino al 1993. Dalla loro relazione sono nati i figli Fulvio ed Eugenia.

Il 1995, invece, è un anno tragico: Edoardo Bennato perde la compagna Paola Ferri in un incidente stradale.

Oggi il cantautore ha una nuova compagna, della quale però non si conosce il nome. Dalla loro unione è nata Gaia Bennato, nel 2015.