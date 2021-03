Elisa, concerto nel Colosseo deserto per la Siria e Save the Children: diretta video streaming, dove vederla e a che ora (foto Ansa)

Elisa, concerto nel Colosseo deserto per la Siria e Save the Children: diretta video streaming, dove vederla e a che ora. Lunedì 15 marzo, dalle ore 18.00, Save the Children trasmetterà il concerto di Elisa al Colosseo per la Siria sui suoi profili social.

Il concerto ha un forte significato simbolico, infatti serve per tenere accesi i riflettori sui 10 anni della guerra in Siria e per chiedere a gran voce al mondo intero di non dimenticare le difficoltà dei bambini siriani.

Elisa, concerto nel Colosseo deserto per la Siria e Save the Children: chi è

Elisa, all’anagrafe Elisa Toffoli, è una cantautrice, compositrice, polistrumentista, musicista e produttrice discografica italiana.

Nel corso della sua carriera ha avviato inoltre progetti in qualità di regista di videoclip, attrice teatrale, fotografa, doppiatrice e scrittrice.

Elisa chi è, la carriera di doppiatrice e le sue partecipazioni in tv

La cantante non svolge solamente questa professione, infatti è anche una doppiatrice ed un personaggio televisivo, riportiamo di seguito sia le sue esperienze da doppiatrice che quelle in tv.

Elisa come doppiatrice:

Poppy in Trolls (2016)

(2016) Katrina Kaif (narratore in trailer) in Agneepath (2012)

Miss Atlantis in Dumbo (2019)

Nala ne Il re leone (2019)

Elisa in televisione: