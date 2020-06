LONDRA – La ex moglie di Elton John, l’artista e musicista tedesca Renate Blauel, ha fatto causa all’ex marito.

Blauel, riferisce la stampa britannica, ha presentato una ingiunzione. Con questo termine di solito si intende la richiesta di saldo di un debito da parte di un creditore.

Un gesto che arriva dopo oltre trent’anni di silenzio da parte della musicista.

Il matrimonio tra John e Blauel

Lei e John si sposarono il giorno di San Valentino del 1984 a Sydney, ma divorziarono quattro anni dopo.

“Il matrimonio era predestinato al fallimento fin dal primo minuto. Io sono gay, non si può vivere in una bugia”, avrebbe detto anni dopo sir Elton John.

Adesso Bauel ha aperto un procedimento legale contro di lui all’Alta Corte di Londra.

Il procedimento è coperto dalle leggi sulla privacy e al momento non si sa molto di più.

Una delle ipotesi, però, è che si tratti di un accordo finanziario tra la coppia stipulato in sede di separazione e che forse il baronetto, secondo la ex moglie, non ha soddisfatto.

Di solito, spiega la Bbc, si ricorre a un’ingiunzione per impedire la pubblicazione di certi materiali.

L’avvocato di Blauel ha detto solo che spera di risolvere la disputa “amichevolmente”.

Chi è Renate Blauel, la ex moglie di Elton John

Ex hostess id volo, Blauel lavorò negli studi di registrazione London’s Air nei primi anni Ottanta.

Incontrò lì Elton John nel 1983, quando lui stava registrando Two Low For Zero, che include i single I’m Still Standing e I Guess That’s Why They Call It The Blues.

L’anno dopo i due sposarono. Quattro anni dopo il divorzio.

Nonostante le pressioni della stampa, Blauel non rivelò mai dettagli del loro matrimonio.

Una volta, dopo l’arrivo dei due figli con il marito David Furnish, Elton John invitò Blauel a casa propria “perché volevo farglieli vedere, volevo che in qualche modo facesse parte anche lei della nostra vita, ma lei declinò l’invito e ho rispettato la sua scelta”. (Fonte: Bbc)