MILANO – Anche per Eminem è arrivato il momento di esibirsi in Italia. Il “White rapper” ha annunciata la sua prima e unica data a Milano il prossimo 7 luglio nell’Area Expo. I biglietti saranno disponibili a partire dal 31 gennaio per gli iscritti a MyLiveNation e dal 2 febbraio per tutti su Ticketone.

Il rapper era già stato nel nostro Paese, ma mai per un concerto. La prima volta di Eminen è stata infatti sul palco dell’Ariston nel 2001, quando si esibì come ospite del Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà. Poi nel 2004 tornò a Roma, dove si è esibito agli Mtv European Music Adward.

Solo due occasioni e mai per un suo live, ma ora il 7 luglio a Milano tutto cambierà. Il concerto è stato organizzato da Live Nation, che porterà sul palco dell’Area Expo il rapper che vanta ben 19 anni di successi internazionali e 15 volte premiato ai Grammy da quando fu lanciato dalla sua hit “My Name Is” con l’album “The Slim Shady LP”.

La prevendita dei biglietti per gli iscritti a MyLiveNation inizierà alle 10 del mattino del 31 gennaio e durerà 48 ore. Poi a partire dalle 10 di venerdì 2 febbraio tutti potranno acquistare i biglietti sul circuito Ticketone.