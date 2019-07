Emis Killa contro Don Pietro Cesena: “Vieni a menare me…”

ROMA – Emis Killa risponde a Don Pietro Cesena, ormai passato alle cronache come prete anti-rapper. Don Pietro, infatti, è il prete di Piacenza che per bene due volte durante la sua omelia ha definito “stronz*” i rapper. Ma non solo. Il prete ha anche detto di voler picchiare, se mai ce ne fosse la possibilità, qualcuno di loro.

“Prete! Ho il diavolo – dice Emis Killa – in corpo e tu me lo devi leva’. Quando vuoi, se vuoi menare un rapper, vieni a menare me. Il mio amico non vede l’ora”.

“Era ora di fare qualcosa – aveva spiegato al Quotidiano Nazionale il prete anti-rapper nei giorni scorsi – non si poteva più stare a guardare. I vostri figli ascoltano la musica di questi stronzi, presunti rapper, che a ragazzini di 12 anni, che si affacciano alla vita con tutti gli ormoni in circolo gli dicono che tanto la vita finisce in niente. L’ho già detto in omelia e lo ribadisco: se ne incontro uno lo picchio, poi mi picchia lui, ma io mi ci butto dentro perché non è possibile che i nostri ragazzi ascoltino da questi stronzi che ciò che vale è solo la carriera, i soldi, il sesso, la droga”.

Fonte: Instagram, Quotidiano Nazionale.