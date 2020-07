Emis Killa e gli insulti a Boban da ubriaco. Cosa è successo sui social con il rapper che ha risposto ad un fan.

Emis Killa domenica sera era in vena di confidenze sui social: “Sono Emis Killa e ho twitter aperto da ubriaco, chissà cosa potrebbe venirne fuori”. Aveva annunciato in un tweet.

E così un utente gli ha chiesto: “Cosa rispondi al Sig. Zvominir Boban che definì la tua canzone Rossoneri una caduta di stile per il MIlan?”, con riferimento all’inno per il club scritto insieme a Saturnino, storico bassista di Jovanotti.

Allora Emis Killa risponde: “Che me la su… sta faccia di m…”, la risposta del rapper che insulta il croato ex stella del Milan. Non gli basta, il rapper poco dopo e rincara la dose:

“Per essere chiari – le sue parole – io il fascino dei calciatori non l’ho mai subito. Che ti sia pinco pallino o cristiano ronaldo, se mi rompi il c… gratuitamente sei nulla. Non me ne fotte un c… di quanti gol hai in carriera.

Figuriamoci di voi invasati sui social. Buone cose a voi! A tutti gli altri invece, dico solo buonanotte”, scrive dopo l’ondata di critiche ricevute per l’attacco. (Fonti: Instagram, Facebook, Il Tempo).