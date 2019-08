ROMA – Nel prossimo numero di “Tv, sorrisi & canzoni” che sarà in edicola martedì 13 agosto, Emma Marrone racconta ai suoi follower di essersi commossa.

Negli ultimi giorni, l’ex vincitrice di Amici ha raccontato ai suoi fan di trovarsi allo Speakeasy, uno studio di registrazione di Los Angeles, per registrare il suo nuovo album di inediti. Tra le canzoni del nuovo album ce nè una speciale scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio. Per l’ex allieva di Amci è stato un sogno che si realizza dato che da sempre è una fan sfegatata di Vasco Rossi.

Su Instagram, Emma ha voluto condividere “Una canzone per te” di Vasco, con tanto di adesivo con su scritto “I love you”. Il brano è accompagnato da un selfie della cantante in cui appare visibilmente emozionata. Il brano è accompagnato dalla didascalia: “Come se le lacrime non fossero mie”.

In un’altra foto postata sempre su Instagram, Emma appare mentre fa un selfie con Vasco Rossi e Gaetano Curreri. “Vi racconto tutto su Tv, Sorrisi e Canzoni del 13 agosto” scrive la cantante salentina. Infine uno scatto con Emma impegnata a cantare accompagnato da un repost di Vasco su cui c’è scritto: “Abbiamo scritto un pezzo con Gaetano Curreri x Emma Marrone … La sta cantando proprio in questi giorni nel mio studio di Los Angeles, questa è un’anticipazione abusiva ma leggerete tutto su Tv, sorrisi e canzoni del 13 Agosto”.

Fonte: Instagram