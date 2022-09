Emma Marrone, è morto il padre Rosario. La cantante: ''Fai buon viaggio papà. Ti amerò per sempre''

E’ morto il padre della cantante Emma Marrone, Rosario. Aveva 66 anni. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca” ha scritto la cantante sui social.

Il post del Comune di Aradeo

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario Il Sindaco Giovanni Mauro L’amministrazione Il Consiglio Comunale La Comunità Aradeina tutta #comunediaradeo”.

Il padre e gli esordi di Emma

Era stato proprio il padre, come aveva raccontato lui stesso, a spingere Emma verso la carriera musicale.

“Emma aveva 9 anni – le sue parole – quando incominciò a fare una ginnastica a corpo libero, facendo anche degli stage con Adriana Volpi, che all’epoca era una campionessa italiana, la quale più volte era venuta nella palestra in cui Emma si allenava praticando appunto la ginnastica artistica…ma io sentendola cantare ho capito fin da subito che la sua voce era speciale…e per questo ho cercato di convincerla ha iniziare a cantare. (…) Emma fin da piccola aveva una voce straordinaria….riusciva a prendere delle note molte alte con delle canzoni molto difficili, come quelle della grande Mina o di Patty Pravo…usando il diaframma senza che nessuno gli avesse mai insegnato a farlo…e tante altre erano le canzoni molto difficili che lei riusciva a cantare come se bevesse un bicchiere d’acqua”.