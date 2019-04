LOS ANGELES – Emma Marrone è volata a Los Angeles. In California ha incontrato Tiziano Ferro e ha trascorso la Pasqua con l’ex velina Elisabetta Canalis e la figlia, la piccola Skyler Eva.

La cantante salentina ha documentato il suo viaggio sui social, e ha anche postato delle storie che sono un vero e proprio sfogo: “Allontanarsi dalle proprie certezze per un lungo periodo è faticoso – ha scritto la cantante che ha esordito ad Amici – . Rischi di dover fare i conti con te stesso. Guardi in faccia la paura e non puoi correre tra le braccia di nessuno. Perché non c’è nessuno ci sei solo tu. Poi impari a bastare a te stesso. Impari a non scoraggiarti e a spostare i tuoi limiti. Punti di vista, ognuno ha il suo personale. Impari a fidarti di te stesso e del tuo istinto. E al diavolo, le finte pacche sulla spalla. Qui l’orizzonte è lontanissimo. Io sono lontanissima ma più vicina a me stessa”.

Al momento non è dato sapere se si tratti di riflessioni sulla propria vita, frutto forse di un periodo particolare, o magari di spunti per una futura canzone.